María Corina Machado dice que buscará la Presidencia de Venezuela y reclama elecciones ‘libres y limpias’

María Corina Machado, líder opositora venezolana, enérgica durante su discurso en una protesta en Caracas, donde llamó a la resistencia y señaló que el régimen de Nicolás Maduro enfrenta su fase final. Foto: AFP

Según información de la agencia EFE, la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, afirmó este sábado en Panamá que será candidata presidencial en las elecciones “limpias y libres” que se celebrarán en su país.

Estos comicios se realizarán como parte del plan de tres fases en marcha para restaurar la “libertad” en Venezuela, según dijo en conferencia de prensa.

“Yo seré candidata, pero podrán haber otros. A mí me encantaría competir con todo el mundo, con todo el que quiera ser candidato (...) tendremos elecciones limpias y libres”, respondió Machado a la pregunta de si se presentaría como aspirante presidencial en los comicios.

La líder opositora aseguró que urge que este proceso culmine “en un proceso electoral presidencial”.

Ella explicó que de cara a los comicios “lo más urgente sería la designación de un Consejo Nacional Electoral que cumpla con los criterios establecidos en la Constitución venezolana”, que esté integrado por miembros que tengan “credibilidad” y sin filiación política alguna.

El panorama político en Venezuela cambió tras la captura de Nicolás Maduro en enero pasado. (Shutterstock/Foto)

Al ser preguntada sobre cuánto tiempo falta para celebrar esas elecciones libres, no indicó un periodo, pero señaló que si se celebraran “con el actual sistema”, que tildó de “corrupto, fraudulento, injusto (...) en 60 días” se podrían organizar.

“Ahora lo que hemos planteado es que queremos elecciones en las que todo el mundo pueda votar, elecciones que corrijan la perversión del sistema actual”, añadió.

El plan de tres fases

Delcy Rodríguez se comprometió a que Venezuela tendrá elecciones libres

Machado reconoció y agradeció el apoyo de Estados Unidos a la causa venezolana y destacó que el plan de fases del secretario de Estado, Marco Rubio, “avanza”.

“Hay un proceso de desmantelamiento de un sistema represivo en Venezuela y la prueba está aquí (la presencia de expresos políticos a su lado en la conferencia), se han dado algunos pasos en el desmontaje del sistema socialista en la economía y esos son pasos importantes contra la corrupción”.

En este sentido resaltó que el gobierno dirigido por Donald Trump sabe que una Venezuela libre será un aliado “confiable y de largo plazo”, al contrario de la administración de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, que ofrece un apoyo “circunstancial y falso” producto de que “sigue instrucciones” de Washington.

Sobre su regreso a Venezuela, se mostró convencida de que será antes de que finalice el 2026, y que estará “obviamente coordinado con Estados Unidos, que son nuestros principales aliados”.