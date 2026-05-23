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María Corina Machado dice que buscará la Presidencia de Venezuela y reclama elecciones ‘libres y limpias’

La lideresa explicó que se necesita conformar con rapidez la designación de un Consejo Nacional Electoral y espera volver en este año a su país

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Por El Universal / México / GDA y Jorge Arturo Mora
María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, se dirige a sus seguidores en una manifestación en Caracas, mostrando su compromiso con la lucha democrática.
María Corina Machado, líder opositora venezolana, enérgica durante su discurso en una protesta en Caracas, donde llamó a la resistencia y señaló que el régimen de Nicolás Maduro enfrenta su fase final. Foto: AFP (FEDERICO PARRA/AFP)







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El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

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