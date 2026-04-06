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El máster en paciencia de María Corina Machado

Es inevitable tener la impresión de que la opositora venezolana más reconocida internacionalmente ha tragado muchos sapos en un proceso en el que la caballerosidad de Trump ha brillado por su ausencia

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Por Gina Montaner
La líder opositora venezolana María Corina Machado habla con la prensa tras reunirse con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el Departamento de Estado, en Washington, DC, el 28 de enero de 2026.
La dirigente opositora venezolana María Corina Machado habla con la prensa luego de reunirse con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el Departamento de Estado, en Washington D.C., el 28 de enero de 2026. (OLIVER CONTRERAS/AFP)







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Gina Montaner

Gina Montaner

Columnista y escritora. Su libro más reciente es 'Deséenme un buen viaje' (Editorial Planeta). En 2006 coordinó los ensayos publicados en 'Un día sin inmigrantes' (Grijalbo) y en 2009 publicó la novela 'La Mala fama' (Grijalbo, Mondadori). Actualmente vive en España.

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