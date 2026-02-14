El Mundo

Marco Rubio busca relanzar la alianza con Europa y habla de un ‘nuevo orden mundial’: ¿qué significa?

Desde Múnich, Alemania, Marco Rubio pide una Europa fuerte que apoye la cosmovisión de Trump.

Por AFP
Marco Rubio intervino en la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde aseguró que Washington quiere fortalecer la alianza con Europa y pidió una relación “revitalizada” entre ambos lados del Atlántico.
Marco Rubio intervino en la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde aseguró que Washington quiere fortalecer la alianza con Europa y pidió una relación “revitalizada” entre ambos lados del Atlántico. (ALEX BRANDON/AFP)







