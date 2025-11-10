Foros

El atroz legado de Vladimir Putin

Es ilusorio esperar que Putin detenga la guerra. No puede y no lo va a hacer, porque esta guerra expansionista es su legado para la posteridad a la nación rusa

EscucharEscuchar
Por Fraser Pirie R.
Soldados rusos en una foto de setiembre de 2022, cuando la guerra en Ucrania tenía siete meses. Muchos de ellos ya murieron. (GZERO Media)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Vladimir PutinGuerra en UcraniaUnión SoviéticaRusia

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.