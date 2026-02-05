Política

Marco Rubio se pronuncia sobre elección de Laura Fernández como presidenta de Costa Rica

Secretario de Estado de EE. UU. se comunicó con la presidenta electa, Laura Fernández

Por Sebastián Sánchez
Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU., se comunicó con la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández.
Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU., se comunicó con la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández.







