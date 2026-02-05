Marco Rubio se pronuncia sobre elección de Laura Fernández como presidenta de Costa Rica

Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU., se comunicó con la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se comunicó con la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, para felicitarla por su reciente victoria electoral.

“El secretario Rubio reafirmó también el compromiso de Estados Unidos con una relación bilateral sólida y duradera con Costa Rica”, dijo el viceportavoz principal, Tommy Pigott.

Fernández obtuvo el triunfo en primera vuelta en las elecciones del pasado domingo 1.° de febrero. La ahora presidenta electa dijo, durante la campaña electoral, que seguirá trabajando con el gobierno de Estados Unidos y que será su principal socio.

La candidata de Pueblo Soberano (PPSO) obtuvo, según el último corte del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el 48,3% (1.191.727 votos), seguida por el liberacionista Álvaro Ramos con el 33,4% (825.041 votos).