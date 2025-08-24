JD Vance afirma que Rusia cedió concesiones a Trump en relación con Ucrania

Vance afirmó que Rusia accedió a concesiones por primera vez y que Estados Unidos explora opciones diplomáticas para terminar el conflicto.

Washington, Estados Unidos. El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, indicó que Rusia ofreció concesiones importantes al presidente Donald Trump en el marco de las gestiones para finalizar la guerra en Ucrania. Las declaraciones surgieron en medio de señalamientos sobre un supuesto bloqueo ruso al proceso de paz.

Vance afirmó que, por primera vez en más de tres años de conflicto, Moscú aceptó mostrarse flexible en algunas de sus exigencias clave, lo cual representa un cambio significativo en la postura del Kremlin, según explicó en una entrevista en el programa “Meet the Press with Kristen Welker”, transmitido por la cadena NBC.

Estas declaraciones se divulgaron el mismo día en que el enviado especial estadounidense para Ucrania, Keith Kellogg, visitó Kiev junto con el primer ministro canadiense, Mark Carney, y el presidente Volodímir Zelenski, durante las actividades por el 34 aniversario de la independencia ucraniana.

Aunque los esfuerzos diplomáticos entre las partes se encuentran en una etapa de estancamiento, Vance señaló que el gobierno ruso analiza las condiciones necesarias para poner fin al conflicto. Aseguró que, si bien no existe una resolución definitiva, las conversaciones continúan bajo un marco de “buena fe”.

Además, expuso que Estados Unidos intenta facilitar el diálogo entre Moscú y Kiev para encontrar una solución que permita frenar la violencia. Mencionó que la diplomacia de Trump se ha caracterizado por un enfoque directo y firme, con el objetivo de alcanzar un acuerdo entre las partes.

Las declaraciones surgen en un momento en que Trump impulsa una serie de acciones diplomáticas para resolver la guerra, como la cumbre de Anchorage con Vladimir Putin y la reciente recepción en la Casa Blanca del presidente Zelenski junto a líderes europeos.

No obstante, las posturas de Ucrania y Rusia se mantienen distantes, con mutuas acusaciones de entorpecer la posibilidad de una cumbre entre Putin y Zelenski.

