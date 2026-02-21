El Mundo

Justicia de Venezuela ordena las primeras 379 liberaciones tras promulgación de amnistía

Una histótica ley de amnistía es defendida como “una señal de madurez y fortaleza política” por parte del gobierno de Delcy Rodríguez, aunque familiares de presos políticos son excépticos

Por AFP

Caracas, Venezuela. La justicia de Venezuela otorgó la noche del viernes la libertad a 379 presos políticos un día después de la aprobación de una histórica ley de amnistía, anunció el parlamentario que verifica ese proceso impulsado por el gobierno interino del país tras el derrocamiento de Nicolás Maduro.








Venezuela Amnistía Caracas
AFP

