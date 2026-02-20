El Mundo

Venezuela empieza nueva era con ley de amnistía

Venezuela aprobó el jueves una histórica ley de amnistía general que se espera que conduzca a la liberación masiva de presos políticos.

Por AFP
Aunque 17 presos políticos fueron excarcelados en la madrugada del 14 de febrero, familiares y activistas siguen en protesta para que se libere a todos los detenidos considerados injustamente encarcelados.
Aunque 17 presos políticos fueron excarcelados en la madrugada del 14 de febrero, familiares y activistas siguen en protesta para que se libere a todos los detenidos considerados injustamente encarcelados. (FEDERICO PARRA/AFP)







