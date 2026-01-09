María Corina Machado sobre excarcelaciones en Venezuela: ‘La injusticia no va a ser eterna’

Caracas, Venezuela. La líder opositora venezolana María Corina Machado calificó el jueves las excarcelaciones de presos políticos en su país como un “acto de restitución moral” y aseguró que la “injusticia no va a ser eterna”.

Las autoridades venezolanas anunciaron más temprano un “número importante” de liberaciones, en medio presiones de Estados Unidos tras derrocar al presidente Nicolás Maduro.

“Este día importa porque reconoce lo que siempre supimos, que la injusticia no va a ser eterna y que la verdad, aún muy herida, termina por abrirse paso”, dijo el premio Nobel de la Paz en un audio difundido por sus redes sociales. “Reciban este momento como un acto de restitución moral, como la confirmación de que su entereza no fue en vano”.

Se trata de las primeras excarcelaciones bajo el interinato de Delcy Rodríguez, quien asumió funciones de manera temporal tras una operación militar de Estados Unidos el 3 de enero en la que capturó al presidente depuesto Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

“Para la convivencia pacífica el gobierno bolivariano, junto a las instituciones del Estado, ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras”, dijo el jefe de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

“Estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento”, señaló en declaraciones a la prensa en el palacio Legislativo, sin precisar la cantidad de personas que quedarán en libertad.