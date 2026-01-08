Venezuela libera ‘número importante’ de presos por razones políticas

Imagen ilustrativa. Agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) a bordo de un camión ingresan a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en Caracas. Este jueves, el parlamento de Venezuela anunció que liberará a un grupo de prisioneros políticos.

Caracas, Venezuela. Un “número importante” de detenidos por razones políticas, incluidos extranjeros, serán liberados en Venezuela, según anunció este jueves 8 de enero el jefe del Parlamento, sin dar mayores detalles.

Se trata de las primeras excarcelaciones bajo el interinato de Delcy Rodríguez, quien asumió funciones de manera temporal tras una operación militar de Estados Unidos el 3 de enero en la que capturó al dictador depuesto Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Ambos se encuentran en Nueva York, donde se enfrentan a la justicia por varios cargos, incluido narcotráfico.

“Para la convivencia pacífica el gobierno bolivariano, junto a las instituciones del Estado, ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras”, dijo el jefe de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

“Estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento”, señaló en declaraciones a la prensa en el palacio Legislativo, sin precisar la cantidad de personas que quedarán en libertad.

El jefe parlamentario agradeció al expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y a Catar, “que de manera presta atendieron el llamado” de la presidenta interina, precisó.

“Es un gesto unilateral del gobierno bolivariano”, aseguró Rodríguez.

La ONG Foro Penal contabiliza 806 presos por razones políticas en Venezuela, de ellos 175 militares.