España anuncia liberación de cinco españoles presos en Venezuela

‘El Gobierno de España saluda la liberación hoy en Caracas de cinco españoles’, anuncia Madrid. Lea lo que se sabe hasta ahora.

Por AFP
Fuerzas de seguridad llegan a El Helicoide —una instalación y prisión propiedad del gobierno venezolano y utilizada para presos comunes y políticos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN)— en Caracas.
Fuerzas de seguridad llegan a El Helicoide —una instalación y prisión propiedad del gobierno venezolano y utilizada para presos comunes y políticos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN)— en Caracas. (RONALDO SCHEMIDT/AFP)







VenezuelaEspañapresos políticosJorge RodríguezDelcy Rodríguez
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

