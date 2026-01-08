España anuncia liberación de cinco españoles presos en Venezuela

Fuerzas de seguridad llegan a El Helicoide —una instalación y prisión propiedad del gobierno venezolano y utilizada para presos comunes y políticos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN)— en Caracas.

Madrid, España. El Gobierno español anunció este jueves que cinco españoles, entre ellos una ciudadana con doble nacionalidad, fueron liberados en Venezuela, poco después de que el jefe del Parlamento de ese país informara que un “número importante” de presos por razones políticas recobraron la libertad.

“El Gobierno de España saluda la liberación hoy en Caracas de cinco españoles, uno de ellos ciudadana con doble nacionalidad, que se preparan a viajar rumbo a España asistidos por nuestra embajada en Caracas”, informó el Ministerio español de Asuntos Exteriores en un comunicado, en el que afirmó que la medida es un “paso positivo en la nueva etapa en la que se encuentra Venezuela”.

Noticia en desarrollo...