Del Palacio al infierno: así duermen Nicolás Maduro y Cilia Flores en la ‘cárcel del horror’ de Nueva York

Un consultor de prisiones federales de Estados Unidos reveló cómo lucen las celdas al interior de la temida prisión neoyorquina.

Por El Tiempo / Colombia / GDA
Este boceto de la sala muestra al derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (2.º desde la izquierda), y a su esposa, Cilia Flores, asistiendo a su lectura de cargos en el Palacio de Justicia Federal Daniel Patrick Moynihan el 5 de enero de 2026 en Nueva York, junto con los abogados defensores Barry Pollack (izquierda) y Mark Donnelly (2.º desde la derecha). El derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro se declaró no culpable de los cargos de narcoterrorismo en un tribunal de Nueva York el lunes, dos días después de ser capturado por fuerzas estadounidenses en una impactante redada en su casa en Caracas. Maduro, de 63 años, le dijo a un juez federal en Manhattan que había sido “secuestrado” de Venezuela y afirmó: “Soy inocente, no soy culpable”, según informaron medios estadounidenses.
Este boceto de la sala del tribunal muestra al depuesto dictador de Venezuela, Nicolás Maduro (2.º por la izq.), y a su esposa, Cilia Flores, asistiendo a su comparecencia ante el Tribunal Federal Daniel Patrick Moynihan el 5 de enero de 2026 en Nueva York. (JANE ROSENBERG/AFP)







