Diosdado Cabello dice que Estados Unidos hirió a Maduro y a Cilia Flores durante incursión militar en Caracas

El presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores fueron capturados en Caracas por Estados Unidos.

Caracas, Venezuela. El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, resultaron heridos durante la incursión militar de Estados Unidos la madrugada del 3 de enero para capturarlos, dijo el ministro del Interior, Diosdado Cabello, el miércoles.

“Ese momento Cilia fue herida en la cabeza y en un golpe en el cuerpo, (y) el hermano Nicolás fue herido en una pierna. Afortunadamente están mejorando de esa dolencia, pero ahí están las consecuencias de un ataque artero, 100 personas” fallecidas, informó el ministro Diosdado Cabello en su programa semanal de televisión.

Maduro y Flores fueron capturados la madrugada del 3 de enero del 2026, tras la invasión y bombardeo de los Estados Unidos a Caracas, en Venezuela.

Los cargos específicos en la acusación son conspiración para narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.

EE. UU. posteriormente eliminó la referencia al cartel de los Soles del que inicialmente aseguraba Maduro era el jefe.

“Mancha”

La presidenta interna de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo el miércoles que las relaciones con Estados Unidos tienen una “mancha”, tras la captura de Nicolás Maduro en un bombardeo a Caracas.

Delcy Rodríguez es la nueva presidenta encargada de Venezuela. (PEDRO MATTEY/AFP)

Rodríguez matizó, sin embargo, que “no es extraordinario ni irregular” el intercambio comercial con Estados Unidos, luego de que la petrolera estatal PDVSA anunciara una negociación para vender crudo a ese país.

Washington ha dicho que controlará la comercialización de petróleo venezolano “indefinidamente”.