Presidente de España, Pedro Sánchez, considera ‘inaceptables’ ataques de Estados Unidos frente a costas de Venezuela

Los ataques contra embarcaciones que supuestamente transportaban drogas dejaron al menos 87 muertos hasta ahora.

Por AFP
La cuenta de X de la fiscal general de EE.UU. Pam Bondi publicó imágenes sobre toma de buque petrolero venezolano en el Caribe.
La cuenta de X de la fiscal general de EE.UU. Pam Bondi publicó imágenes sobre toma de buque petrolero venezolano en el Caribe. (Cuenta de X de P/Captura de pantalla)







