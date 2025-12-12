Presidente de España, Pedro Sánchez, considera ‘inaceptables’ ataques de Estados Unidos frente a costas de Venezuela

La cuenta de X de la fiscal general de EE.UU. Pam Bondi publicó imágenes sobre toma de buque petrolero venezolano en el Caribe.

Roma, Italia. El jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, consideró en una entrevista publicada el viernes que los ataques estadounidenses contra supuestas narcolanchas cerca de las costas de Venezuela eran acciones “extrajudiciales” e “inaceptables”.

Desde septiembre, Estados Unidos desplegó una importante fuerza militar en el Caribe con el pretexto de luchar contra las redes de narcotráfico en Venezuela que, según Washington, están vinculadas al gobierno de Nicolás Maduro.

Los ataques contra embarcaciones que supuestamente transportaban drogas dejaron al menos 87 muertos.

“En mi opinión, estas operaciones extrajudiciales son inaceptables porque debilitan el derecho internacional”, afirmó Sánchez en una entrevista publicada en el semanario italiano L’Espresso.

“Poner en cuestión el derecho internacional es nuevamente preocupante”, insistió el dirigente socialista español. También dijo que estas operaciones alimentan las críticas sobre “la incoherencia de Occidente cuando se habla del doble rasero”.

“Tenemos que encontrar caminos para el diálogo y para una resolución pacífica de esta crisis”, agregó.