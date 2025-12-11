El Mundo

EE. UU. confisca 1,1 millones de barriles de petróleo venezolano y escala el pulso con Maduro

EE. UU. escala su pulso contra Nicolás Maduro con la confiscación de un buque petrolero en aguas venezolanas y nuevas sanciones a su red cercana. Putin le reitera su apoyo

EscucharEscuchar
Por AFP
Esta captura de pantalla de un video publicado por la Fiscal General de los EE. UU., Pam Bondi, en su cuenta de X el 10 de diciembre de 2025 muestra lo que Bondi describe como la ejecución de "una orden de incautación para un petrolero utilizado para transportar petróleo sancionado de Venezuela e Irán" frente a la costa de Venezuela el 10 de diciembre
Esta captura de pantalla de un video publicado por la Fiscal General de los EE. UU., Pam Bondi, en su cuenta de X el 10 de diciembre de 2025 muestra lo que Bondi describe como la ejecución de "una orden de incautación para un petrolero utilizado para transportar petróleo sancionado de Venezuela e Irán" frente a la costa de Venezuela el 10 de diciembre (HANDOUT/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.