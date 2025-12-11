El Mundo

Vladimir Putin reafirma respaldo a Maduro tras incautación de petrolero

Vladimir Putin, presidente de Rusia, confirmó el apoyo a Nicolás Maduro en Venezuela. El Kremlin detalló el respaldo ante la creciente presión de EE. UU.

Por AFP
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reúne con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al margen de la cumbre BRICS en Kazán. Putin describió a Venezuela como un aliado estratégico en América Latina durante la cumbre.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin con el reúne con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro el año pasado. (ALEXANDER NEMENOV/AFP)







Vladimir PutinNicolás MaduroKremlinEstados Unidos
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

