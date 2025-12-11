Vladimir Putin reafirma respaldo a Maduro tras incautación de petrolero

Moscú, Rusia. El presidente ruso, Vladimir Putin, reafirmó este jueves por teléfono su apoyo a su par venezolano Nicolás Maduro ante el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y la incautación de un petrolero frente a la costa del país caribeño.
“Vladimir Putin expresó solidaridad con el pueblo venezolano y confirmó su apoyo a la política del gobierno de Maduro, dirigida a proteger los intereses y la soberanía nacional ante la creciente presión externa”, dijo el Kremlin en el resumen de la llamada.
En desarrollo...