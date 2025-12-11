Vladimir Putin reafirma respaldo a Maduro tras incautación de petrolero

El presidente de Rusia, Vladimir Putin con el reúne con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro el año pasado.

Moscú, Rusia. El presidente ruso, Vladimir Putin, reafirmó este jueves por teléfono su apoyo a su par venezolano Nicolás Maduro ante el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y la incautación de un petrolero frente a la costa del país caribeño.

“Vladimir Putin expresó solidaridad con el pueblo venezolano y confirmó su apoyo a la política del gobierno de Maduro, dirigida a proteger los intereses y la soberanía nacional ante la creciente presión externa”, dijo el Kremlin en el resumen de la llamada.

En desarrollo...