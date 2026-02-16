El Mundo

‘Ya el cuerpo comienza a resentirse’: Tercer día de huelga de hambre en Caracas trae debilitamiento a familiares

Avanza huelga de hambre en Venezuela; luego del aplazamiento de aprobación de ley de amnistía

Por AFP
Aunque 17 presos políticos fueron excarcelados en la madrugada del 14 de febrero, familiares y activistas siguen en protesta para que se libere a todos los detenidos considerados injustamente encarcelados.
Aunque 17 presos políticos fueron excarcelados en la madrugada del 14 de febrero, familiares y activistas siguen en protesta para que se libere a todos los detenidos considerados injustamente encarcelados. (FEDERICO PARRA/AFP)







