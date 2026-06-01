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Jefe de la OIT dice que ganancias de la inteligencia artificial deben beneficiar a los trabajadores

La mayoría de las instituciones económicas, incluido el Banco Central Europeo, sostienen que la IA ha tenido hasta ahora únicamente efectos menores sobre el empleo.

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Por AFP
Estados Unidos concentra la mayoría de centros de datos de IA. Brasil y México aparecen en el top 15 global. [Imagen con fines ilustrativos]
Estados Unidos concentra la mayoría de centros de datos de IA. Brasil y México aparecen en el top 15 global. [Imagen con fines ilustrativos] (Charlie fong/Wikimedia Commons)







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