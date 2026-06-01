Áncora

¿Puede la inteligencia artificial provocar un colapso social?

Filosofía, religión y tecnología convergen en un debate marcado por el avance acelerado de la inteligencia artificial

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Por Rodrigo Muñoz-González
La robot humanoide Ai-Da vendió en 2024 una pintura inspirada en Alan Turing por US$1,1 millones en Sotheby’s Nueva York, en medio del crecimiento de los debates sobre creatividad, autonomía y el impacto cultural de la inteligencia artificial.
La robot humanoide Ai-Da vendió en 2024 una pintura inspirada en Alan Turing por US$1,1 millones en Sotheby’s Nueva York, en medio del crecimiento de los debates sobre creatividad, autonomía y el impacto cultural de la inteligencia artificial. (Aneonv36/Wikimedia Commons)







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