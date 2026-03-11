Grupo de Irán hackea a multinacional con operaciones en Costa Rica, en represalia por ataque a escuela

El nuevo centro de servicios financieros de la compañía Stryker se ubica en San Antonio Business Park, en Heredia.

Nueva York, Estados Unidos. Un grupo de piratas informáticos vinculado a Irán reivindicó el miércoles un ciberataque a gran escala contra el gigante estadounidense de tecnología médica Stryker, en represalia por los ataques militares contra Irán.

La empresa Stryker tiene operaciones en Costa Rica, con sede en Belén. Una fuente con conocimiento de la situación confirmó a La Nación que el ataque "paralizó" el acceso a algunas computadoras y sistemas de la empresa.

La Nación envió consultas a la empresa sobre las afectaciones por el hackeo en sus sedes costarricenses; también se enviaron preguntas al Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).

En el ataque, según reportó AFP, se borraron más de 200.000 sistemas y se extrajeron 50 terabytes de datos, afirmó el grupo de hacking Handala en un comunicado. “Nuestra gran operación cibernética se ha llevado a cabo con total éxito”, agregó la organización, la cual precisó que efectuó el hackeo como respuesta al “brutal ataque a la escuela de Minab”, en donde hubo 175 muertes.

Unas horas después, la empresa informó a la AFP sobre una “interrupción global de la red” en su “entorno de Microsoft como resultado de un ciberataque”. “No tenemos indicios de ransomware o malware y creemos que el incidente está contenido”, dijo.

Las interrupciones comenzaron poco después de las 4 a. m. del miércoles, según informó The Wall Street Journal, que citó fuentes familiarizadas con el asunto.

El grupo afirmó que el ataque había afectado a las oficinas de Stryker en 79 países y que todos los datos extraídos están “en manos de los pueblos libres del mundo”.

“Esto es solo el comienzo de un nuevo capítulo en la guerra cibernética”, añadió Handala, que amenazó directamente a “los líderes sionistas y sus grupos de presión”.

Fundada en Kalamazoo, Míchigan, la empresa objeto del ataque cibernético es un gigante mundial de dispositivos médicos con unos 56.000 empleados que obtuvo ingresos de $25.120 millones en el 2025 con la fabricación de todo tipo de material, desde implantes ortopédicos e instrumentos quirúrgicos hasta camas de hospital y sistemas de cirugía robótica.

Handala publicó más tarde que también había llevado a cabo un ataque contra Verifone, empresa especializada en pagos electrónicos.

¿Cuál fue el ataque a la escuela en Irán?

Los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán comenzaron el 28 de febrero. Ese día, uno de los primeros bombardeos destruyó una escuela en Minab, localidad del sur de Irán (los sábados son el primer día de la semana laboral y escolar en el país).

Hasta ahora se estiman en 175 las víctimas mortales del ataque, la mayoría de ellas, niñas de la escuela.

Preparación de los ataúdes de las niñas muertas en la escuela de Minab, Irán, para el funeral realizado al sur del país. (AMIRHOSSEIN KHORGOOEI/AFP)

Este miércoles, el New York Times publicó un reportaje que revela los hallazgos iniciales de una investigación militar preliminar sobre el caso, que apuntan hacia la responsabilidad de Estados Unidos en el caso.

En apariencia, el ataque con un misil Tomahawk (que solo usa EE. UU. entre los beligerantes en Irán) se dio por un error en la designación del blanco, pues la escuela solía formar parte de un complejo militar.

“El ataque del 28 de febrero contra el edificio de la escuela primaria Shajarah Tayyebeh fue producto de un error de selección de objetivo por parte del ejército estadounidense, que realizaba bombardeos contra una base iraní adyacente de la que el edificio escolar había formado parte anteriormente, según una investigación preliminar”, indica el reportaje.

La ONU pidió el 6 de marzo que la investigación de Estados Unidos sobre el bombardeo de una escuela de Minab, sea “rápida” y que se haga con “total transparencia”, después de que el New York Times reveló que pudo tratarse de un ataque estadounidense.

Asimismo, varios senadores demócratas solicitaron indagar el asunto de manera expedita.