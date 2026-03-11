El Mundo

Grupo de Irán hackea a multinacional con operaciones en Costa Rica, en represalia por ataque a escuela

Grupo de piratas informáticos vinculado a Irán reivindicó un ciberataque a gran escala contra gigante estadounidense de tecnología médica.

EscucharEscuchar
Por Fernando Chaves Espinach y AFP
El nuevo centro de servicios financieros de la compañía Stryker se ubica en San Antonio Business Park, en Heredia.
El nuevo centro de servicios financieros de la compañía Stryker se ubica en San Antonio Business Park, en Heredia.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Strykertecnología médicaIránhackeoConflicto en Irán
Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.