Investigación preliminar señala a Estados Unidos por ataque a escuela en Irán que dejó 175 muertos

Vista áerea del Iranian Press Center que muestra la preparación de las tumbas para las 150 víctimas del bombardeo de una escuela de niñas en Minab, Irán.

El uso de “información desactualizada” habría llevado al bombardeo estadounidense de una escuela al sur de Irán, adelantó en exclusiva The New York Times. El ataque con un misil Tomahawk del ejército de los Estados Unidos dejó al menos 175 muertos, según reportes del gobierno iraní.

La ONU pidió el 6 de marzo que la investigación de Estados Unidos sobre el bombardeo de una escuela de Minab, sea “rápida” y que se haga con “total transparencia”, después de que el New York Times reveló que pudo tratarse de un ataque estadounidense.

Asimismo, varios senadores demócratas solicitaron indagar el asunto de manera expedita. “Un análisis independiente sugiere de manera creíble que el ataque podría haber sido llevado a cabo por fuerzas estadounidenses, lo que, de resultar cierto, lo convertiría en uno de los peores casos de bajas civiles en décadas de intervención militar estadounidense en Oriente Medio”, argumentaron en su comunicado.

Familiares de las niñas fallecidas en el bombardeo de una escuela en Minab, Irán, en el funeral para más de 150 víctimas. (AMIRHOSSEIN KHORGOOEI/AFP)

Ahora, el Times profundiza en la situación, basado en múltiples fuentes con conocimiento del informe militar preliminar. “El ataque del 28 de febrero contra el edificio de la escuela primaria Shajarah Tayyebeh fue producto de un error de selección de objetivo por parte del ejército estadounidense, que realizaba bombardeos contra una base iraní adyacente de la que el edificio escolar había formado parte anteriormente, según una investigación preliminar", indica el reportaje.

Según las personas con conocimiento del proceso indagatario citadas por el medio, oficiales del Comando Central de EE. UU. (CENTCOM) generaron las coordenadas del objetivo “utilizando datos desactualizados proporcionados por la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA)”. Ninguna de las múltiples agencias involucradas respondió al periódico.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, respondió al Times reafirmando que la investigación sigue en desarrollo.

“Según funcionarios estadounidenses, los responsables de la investigación han analizado si modelos de inteligencia artificial, programas de análisis de datos u otros medios técnicos de recopilación de inteligencia pudieron haber contribuido al error que llevó a seleccionar la escuela como objetivo”, agregó el reportaje.

Empero, el Times señala que es probable, según oficiales consultados, que se tratara de un “error humano”.