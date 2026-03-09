Demócratas piden investigación ‘imparcial’ del Pentágono tras explosión en escuela iraní

Preparación de los ataúdes de las niñas muertas en la escuela de Minab, Irán, para el funeral realizado al sur del país.

Washington, Estados Unidos. Legisladores demócratas estadounidenses reclamaron el lunes una investigación “imparcial” del Pentágono tras la explosión que destruyó una escuela en Minab, en el sur de Irán, causando más de 150 muertos, y en la que el ejército estadounidense podría haber estado implicado.

“Un análisis independiente sugiere de manera creíble que el ataque podría haber sido llevado a cabo por fuerzas estadounidenses, lo que, de resultar cierto, lo convertiría en uno de los peores casos de bajas civiles en décadas de intervención militar estadounidense en Oriente Medio”, escribieron varios senadores demócratas en un comunicado.

“El asesinato de escolares es indignante e inaceptable en cualquier circunstancia”, añaden, exigiendo al jefe del Pentágono, Pete Hegseth, que entregue una “investigación completa e imparcial” del incidente.

Un nuevo video publicado el domingo por la agencia de noticias semioficial iraní Mehr y autentificado por el New York Times muestra el impacto de un misil de crucero Tomahawk sobre una base naval cerca de una escuela en la ciudad de Minab el 28 de febrero, el primer día de la guerra.

El diario había sugerido el viernes mediante una investigación que el ataque contra la escuela podría deberse a un bombardeo estadounidense dirigido contra una base naval de los Guardianes de la Revolución situada en las cercanías.

“Este incidente es particularmente preocupante, teniendo en cuenta la actitud abiertamente despreocupada del secretario Hegseth, especialmente cuando declaró que los ataques estadounidenses en Irán no estarían sujetos a ‘reglas de enfrentamiento estúpidas’”, subrayan los senadores, entre ellos Jeanne Shaheen, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.

Ni Estados Unidos ni Israel han admitido haber llevado a cabo tal ataque y Donald Trump atribuyó el sábado la responsabilidad a Irán.

La AFP no ha podido acceder al lugar para verificar de manera independiente el balance o las circunstancias de los hechos.