Reportan 85 muertos tras bombardeo a escuela al sur de Irán

Este fotograma de un video obtenido de imágenes de usuarios publicadas en redes sociales el 28 de febrero de 2026 y verificado por equipos de AFPTV en París muestra a personas inspeccionando los daños en un punto de impacto tras ataques de Estados Unidos e Israel contra Teherán. Los bombardeos habrían acabado con la vida de 85 personas en una escuela al sur de Irán.

Teherán, Irán. El número de muertos por un ataque este sábado contra un centro educativo en el sur de Irán ha subido a 85, informó el poder judicial iraní, después de bombardeos estadounidenses e israelíes contra la república islámica.

“El número de mártires en la escuela para niñas de Minab ha aumentado a 85”, según la fiscalía de la zona, citada por el sitio web Mizan Online del poder judicial.

En un comunicado, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, calificó el ataque de “acto bárbaro” que “constituye una nueva página negra en el historial de innumerables crímenes cometidos por los agresores”.