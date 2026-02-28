El Mundo

Reportan 85 muertos tras bombardeo a escuela al sur de Irán

El poder judical informó que el número de personas muertas en la escuela para niñas de Minab, aumentó: inicialmente se reportaron 51 víctimas

EscucharEscuchar
Por AFP
Este fotograma de un video obtenido de imágenes de usuarios publicadas en redes sociales el 28 de febrero de 2026 y verificado por equipos de AFPTV en París muestra a personas inspeccionando los daños en un punto de impacto tras ataques de Estados Unidos e Israel contra Teherán.
Este fotograma de un video obtenido de imágenes de usuarios publicadas en redes sociales el 28 de febrero de 2026 y verificado por equipos de AFPTV en París muestra a personas inspeccionando los daños en un punto de impacto tras ataques de Estados Unidos e Israel contra Teherán. Los bombardeos habrían acabado con la vida de 85 personas en una escuela al sur de Irán. (-/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Conflicto en Irán
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.