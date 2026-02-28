El Mundo

Ataque en Irán: reportan la muerte de 51 niñas en una escuela tras bombardeo

Al menos 51 niñas murieron en un ataque a una escuela en Hormozgán. Irán atribuye el bombardeo a Israel y Estados Unidos y lanza advertencia sobre represalias contra bases en el Golfo

Por AFP
Esta captura de pantalla tomada de imágenes en redes sociales este 23 de junio muestra una columna de humo que se eleva después de los ataques israelíes en Teherán. Fotografía:
Columna de humo que se eleva después de los ataques israelíes en Teherán el 23 de junio del 2025. Este jueves 28 de febrero, Estados Unidos e Israel bombardearon Irán. Entre las víctimas, las autoridades contabilizan 51 niñas en una escuela. (-/AFP)







