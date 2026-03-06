¿Quién bombardeó la escuela de niñas en Irán? Esto es lo que se sabe hasta ahora

Vista áerea del Iranian Press Center que muestra la preparación de las tumbas para las 150 víctimas del bombardeo de una escuela de niñas en Minab, Irán.

París, Francia. La ONU pidió este viernes que la investigación de Estados Unidos sobre el bombardeo de una escuela de Minab, en Irán, sea “rápida” y que se haga con “total transparencia”, después de que el New York Times reveló que pudo tratarse de un ataque estadounidense.

Ni Estados Unidos ni Israel admitieron haber cometido tal bombardeo. Las autoridades iraníes hablan de 150 muertos. La AFP no pudo acceder al lugar para verificar de forma independiente el balance o las circunstancias de los hechos.

Según el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, el Pentágono está llevando a cabo una investigación. “Esperamos que sea rápida y se desarrolle con total transparencia”, declaró el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, en una rueda de prensa en Ginebra.

Según las autoridades iraníes, la explosión en Minab, en el sur del país, se produjo el primer día de la guerra, el sábado pasado, y hasta la fecha es la que causó más víctimas mortales en el conflicto, 150.

Esto es lo que se sabe:

Lo que se puede verificar

Las imágenes filmadas desde un aparcamiento muestran humo negro saliendo de un edificio destrozado, decorado con frescos que representan lápices de colores, niños y una manzana.

La AFP ha geolocalizado el vídeo: el lugar corresponde a un edificio en Minab, en la provincia de Hormozgan, que parece ser una escuela, aunque no es posible verificar su naturaleza de fuentes independientes.

La AFP determinó que el edificio estaba cerca de dos emplazamientos controlados por la Guardia Revolucionaria Islámica, la poderosa guardia ideológica del régimen.

La clínica Shahid Absalan, dirigida por la marina de la Guardia Revolucionaria, se encuentra a 238 metros del lugar bombardeado. El complejo cultural Seyed al-Shohada de este cuerpo militar se encuentra a 286 metros.

La ciudad de Minab está situada en un punto estratégico, cerca del estrecho de Ormuz, uno de los pasos marítimos más importantes del comercio mundial de hidrocarburos.

Preparación de los ataúdes de las niñas muertas en la escuela de Minab, Irán, para el funeral realizado al sur del país. (AMIRHOSSEIN KHORGOOEI/AFP)

La AFP no pudo verificar de forma independiente la fecha en la que se tomaron las imágenes.

La televisión pública iraní y un medio de comunicación local identificaron el lugar como la escuela primaria para niñas Shajare Tayyebeh, en Minab.

Lo que dice Irán

Irán afirmó que más de 150 personas habían muerto en ese lugar, en lo que el presidente Massoud Pezeshkian describió como un ataque israelí-estadounidense contra una escuela.

Según los medios de comunicación estatales, el martes se celebraron en Irán los funerales de al menos 165 personas, entre ellas las alumnas muertas.

La televisión difundió imágenes que mostraban a una multitud reunida alrededor de cadáveres envueltos en sudarios blancos.

Familiares de las niñas fallecidas en el bombardeo de una escuela en Minab, Irán, en el funeral para más de 150 víctimas. (AMIRHOSSEIN KHORGOOEI/AFP)

Otras imágenes mostraban ataúdes adornados con banderas iraníes, algunos con la fotografía de un niño.

Una tercera secuencia difundida por los medios de comunicación estatales mostraba una gran multitud rodeando ataúdes idénticos con una inscripción en persa: “Funeral de los niños muertos en Minab”.

La AFP no pudo verificar de forma independiente la fecha en que se filmaron estas imágenes, ni geolocalizarlas.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, habla durante la conferencia inaugural Americas Counter Cartel Conference en la sede del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), en Doral, Florida, el 5 de marzo de 2026. (EVA MARIE UZCATEGUI/AFP)

Una investigación del Pentágono

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, declaró el miércoles en conferencia de prensa que el Pentágono estaba investigando el episodio, y aseguró que las fuerzas estadounidenses “nunca tienen como objetivo a civiles”.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, había anunciado el lunes la apertura de esta investigación por parte del Pentágono.

- ¿Pudo ser un ataque estadounidense? -

El bombardeo de una escuela en el sur de Irán el sábado pudo ser un ataque estadounidense dirigido contra una base naval de los Guardianes de la Revolución en las cercanías, según una investigación del diario New York Times.

Por su parte, la agencia de noticias Reuters, basándose en dos responsables estadounidenses anónimos, indicó el jueves que los investigadores militares estadounidenses consideraban “probable” que las fuerzas estadounidenses fueran responsables del ataque que afectó a la escuela, aunque añadieron que las investigaciones aún no habían concluido.

Israel no está “al corriente”

Por su parte, el ejército israelí declaró el domingo no estar “al corriente” de ningún ataque estadounidense o israelí contra una escuela.

“En este momento, no estamos al corriente de ningún ataque israelí o estadounidense en ese lugar (...) Operamos con extrema precisión”, aseguró el portavoz militar israelí, el teniente coronel Nadav Shoshani, en una rueda de prensa en respuesta a preguntas sobre el ataque.

Una columna de humo se eleva mientras personas inspeccionan los escombros de un edificio dañado tras los ataques aéreos en el centro de Teherán el 4 de marzo de 2026. (-/AFP)

Organización de defensa de los derechos humanos

La organización de defensa de los derechos humanos Hengaw, con sede en Noruega, anunció que investigará la identidad de los alumnos que habrían muerto en este bombardeo.

En un comunicado, explicó que en el momento del incidente se estaban impartiendo clases matutinas en la escuela Shajare Tayyebeh y que podrían haber estado presentes unos 170 alumnos.

Según esta ONG, el objetivo de los ataques eran las instalaciones vecinas de los Guardianes de la Revolución, una afirmación que la AFP no pudo verificar.