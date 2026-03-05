El Mundo

Israel anuncia nueva fase de guerra en Irán y promete ‘otras sorpresas’

El jefe del Estado Mayor de Israel anunció este jueves que la guerra en curso con Irán entra en una nueva fase y prometió “otras sorpresas” a la república islámica.

Por AFP
Dolientes asisten en la ciudad iraní de Kashan al funeral de personas muertas en la guerra entre Irán y la alianza Estados Unidos-Israel, según una imagen difundida el 5 de marzo de 2026 por la agencia iraní ISNA.
Dolientes asisten en la ciudad iraní de Kashan al funeral de personas muertas en la guerra entre Irán y la alianza Estados Unidos-Israel, según una imagen difundida el 5 de marzo de 2026 por la agencia iraní ISNA. (KAZEM PAYVAREH/AFP)







