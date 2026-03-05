Israel anuncia nueva fase de guerra en Irán y promete ‘otras sorpresas’

Dolientes asisten en la ciudad iraní de Kashan al funeral de personas muertas en la guerra entre Irán y la alianza Estados Unidos-Israel, según una imagen difundida el 5 de marzo de 2026 por la agencia iraní ISNA.

Jerusalén, Indefinido. El jefe del Estado Mayor de Israel anunció este jueves que la guerra en curso con Irán entra en una nueva fase y prometió “otras sorpresas” a la república islámica.

“Tras haber llevado a cabo con éxito la fase de ataque sorpresa, durante la cual establecimos nuestra superioridad aérea y neutralizamos la red de misiles balísticos, pasamos ahora a la siguiente fase de la operación”, anunció en una declaración televisada el teniente general Eyal Zamir.

“Durante esta fase, continuaremos el desmantelamiento del régimen iraní y de sus capacidades militares. Aún tenemos otras sorpresas reservadas”, añadió.

La agencia estatal iraní informó este jueves de que al menos 1.230 personas ha muerto en los bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel.

Noticia en desarrollo...