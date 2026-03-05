Ataque a Irán ha dejado al menos 1.230 muertos, dice agencia oficial

En esta imagen obtenida el 5 de marzo de 2026 de la agencia iraní ISNA, dolientes asisten en la ciudad de Qom al funeral de personas muertas en la guerra entre Irán y Estados Unidos e Israel.

Teherán, Irán. La agencia oficial de noticias iraní Irna afirmó este jueves que el saldo de muertos desde el inicio el sábado de los ataques de Estados Unidos e Israel asciende a 1.230 personas.

AFP no pudo verificar por ahora este balance.

El balance anterior, publicado el miércoles, fue de 1.045 muertos, entre civiles y civiles y soldados.

“El número de mártires del agresivo ataque militar (...) alcanzó los 1.230 a fecha de 5 de marzo”, informó Irna, citando un comunicado de la Fundación de Mártires y Veteranos.