Ataque a Irán ha dejado al menos 1.230 muertos, dice agencia oficial

La agencia oficial de noticias iraní Irna afirmó que el saldo de muertos de los ataques de Estados Unidos e Israel asciende a 1.230 personas.

Por AFP
En esta imagen obtenida el 5 de marzo de 2026 de la agencia iraní ISNA, dolientes asisten en la ciudad de Qom al funeral de personas muertas en la guerra entre Irán y Estados Unidos e Israel.
En esta imagen obtenida el 5 de marzo de 2026 de la agencia iraní ISNA, dolientes asisten en la ciudad de Qom al funeral de personas muertas en la guerra entre Irán y Estados Unidos e Israel. (MEHDI ALAVI/AFP)







