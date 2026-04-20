El Mundo

Fuerte aumento en precio del petróleo ante escalada de guerra en Oriente Medio

El estrecho de Ormuz, una ruta clave para el tránsito de hidrocarburos, ha estado prácticamente cerrado desde el inicio de la guerra

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Por AFP

Tokio, Japón. Los precios del petróleo volvieron a dispararse en la apertura de los mercados asiáticos, cuando el barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense, subía más de 8% ante la escalada de tensiones en Oriente Medio.








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