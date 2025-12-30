El Mundo

Estados Unidos impone nuevas sanciones contra Irán y Venezuela por comercio de drones

Washington refuerza su presión sobre ambos países con sanciones dirigidas a la compra de tecnología militar, en medio de tensiones por drones y misiles.

Por AFP
Diez individuos y organizaciones de Irán y Venezuela fueron sancionados por comercio de vehículos aéreos no tripulados. (Canva/Canva)







Estados UnidosSancionesIránVenezuelaComercio de drones
