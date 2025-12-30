Irán advierte a Estados Unidos tras amenaza de Trump

Teherán, Irán. Un asesor de alto rango del líder supremo iraní advirtió este lunes que cualquier ataque contra el país recibirá una “respuesta inmediata y contundente”, tras declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las que amenazó con “erradicar” un eventual rearme nuclear de Irán.
“La capacidad balística y defensiva de Irán no es negociable ni puede estar sujeta a autorizaciones. Cualquier agresión tendrá una respuesta severa e inmediata”, señaló Ali Shamkhani en la red social X.
Las advertencias se produjeron luego de que Trump lanzara una amenaza contra Teherán tras reunirse con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en medio de reportes de Israel sobre un posible restablecimiento del arsenal iraní de misiles balísticos.
“Espero que no estén intentando volver a acumular armas, porque si lo hacen, no tendremos otra opción que erradicar rápidamente esa acumulación”, afirmó Trump desde Florida.
Estados Unidos atacó en junio instalaciones nucleares iraníes y, posteriormente, Israel sostuvo una guerra de 12 días contra Irán, tras bombardear sitios atómicos de la República Islámica.