El Mundo

Venezuela destruye aeronave presuntamente ligada al narcotráfico cerca de la frontera con Colombia

La Fuerza Armada venezolana informó que el aparato fue localizado en una zona fronteriza sin matrícula ni plan de vuelo y fue declarado hostil durante un operativo de seguridad.

EscucharEscuchar
Por Europa Press
Mapa de Latinoamérica
Autoridades venezolanas informaron sobre una operación de seguridad realizada en el estado de Apure, cerca de la frontera con Colombia. (Shutterst/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
VenezuelaAeronaveNarcotráficoColombia
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.