Venezuela aprueba ley que contempla cárcel para quienes promuevan bloqueo naval; estas serán las duras penas

Estados Unidos ha incautado buques petroleros de Venezuela

Por AFP y Sebastián Sánchez
Estados Unidos y Trinidad y Tobago anunciaron ejercicios militares conjuntos frente a las costas de Venezuela, poco después de que Nicolás Maduro pidiera “¡No crazy war, please!” ante el despliegue norteamericano en la región.
Venezuela impondrá sanciones a quién promueva o respalde sanciones a ese país. (NICHOLAS KAMM HO/AFP)







