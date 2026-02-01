Caso Epstein: Nueva víctima del expríncipe Andrés y disculpas en LA28

Londres, Reino Unido. Una segunda mujer afirmó que el agresor sexual Jeffrey Epstein la envió al Reino Unido para mantener relaciones sexuales con el expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, informó la BBC.

Esta acusación llega más de diez años después de la de Virginia Giuffre, quien se suicidó en abril de 2025 y fue la principal demandante en el caso Epstein, un rico financiero que puso fin a sus días en prisión antes de que fuera juzgado por cargos de tráfico sexual de menores.

Brad Edwards, el abogado estadounidense que representa a la segunda mujer, declaró a la BBC que el encuentro tuvo lugar en 2010 en la residencia del expríncipe en Windsor, al oeste de Londres, cuando su cliente tenía veintitantos años.

Tras pasar la noche con Andrés visitó el Palacio de Buckingham, añadió el abogado.

El hijo de la reina Isabel II, caído en desgracia por su amistad con Epstein, volvió a verse implicado en varios de los millones de documentos publicados el viernes por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Andrés siempre sostuvo su inocencia. En octubre fue despojado de todos sus títulos reales y se le ordenó mudarse de su lujosa residencia en Windsor.

La prensa británica difundió el sábado fotografías de Andrés a cuatro patas, inclinado sobre una mujer vestida, y correos electrónicos en los que invita a Epstein a hablar “en privado” en el Palacio de Buckingham.

Estas últimas revelaciones provocaron la reacción del primer ministro británico, Keir Starmer, quien declaró que Andrés debería testificar ante el Congreso de Estados Unidos sobre lo que sabe de los delitos del financiero fallecido.

El presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, Casey Wasserman, se disculpó este sábado por unos correos electrónicos intercambiados décadas atrás con Ghislaine Maxwell, la cómplice de Epstein.

Estos emails, parte de un posible flirteo entre Wasserman y Maxwell, forman parte de las más de tres millones de páginas de los archivos de Epstein difundidas el viernes por el Departamento de Justicia, que agregaron nuevo combustible a un caso políticamente explosivo que ha perseguido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Wasserman alegó que los correos intercambiados en 2003 con Maxwell —quien cumple una condena de 20 años por traficar con menores para Epstein— tuvieron lugar antes de que se conocieran sus delitos.

“Lamento profundamente mi correspondencia con Ghislaine Maxwell, que tuvo lugar hace más de dos décadas, mucho antes de que salieran a la luz sus horrendos crímenes”, dijo Wasserman en un comunicado obtenido por la AFP.

El empresario deportivo, de 51 años, aseguró que nunca tuvo “una relación personal ni comercial con Jeffrey Epstein”.

“Como está bien documentado, participé en un viaje humanitario como parte de una delegación de la Fundación Clinton en 2002 en el avión de Epstein”, señaló.

“Lamento profundamente haber tenido cualquier asociación con cualquiera de ellos”, enfatizó.

Al ser interrogada el domingo en una conferencia de prensa en Milán, la presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry, señaló que no había estado en contacto con Casey Wasserman desde la publicación de los últimos documentos relacionados con el caso.

“Toda nuestra atención se ha centrado en los Juegos de Milán Cortina. Hay varios asuntos en los que nos estamos concentrando”, declaró la presidenta del COI, cinco días antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno (del 6 al 22 de febrero).

Coventry reconoció que la organización estaba siguiendo de cerca la publicación de documentos relacionados con el caso Epstein. “En lo que respecta a los miembros del COI, obviamente estamos siguiendo a los medios y manteniéndonos al tanto. Y, si somos informados de detalles, (...) necesitaremos tiempo para examinarlos”, añadió.

Maxwell, de 64 años, fue detenida en 2020 y condenada dos años después por reclutar menores de edad para Epstein.