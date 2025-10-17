Príncipe Andrew renunció a su título y honores reales: la decisión que sacude al Reino Unido

El príncipe Andrés abandonó su título y honores en medio de señalamientos por su relación con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

El príncipe Andrew de Reino Unido anunció este viernes 17 de octubre su renuncia al título de duque de York y a los honores otorgados por la corona británica.

La decisión se comunicó mediante un pronunciamiento oficial, difundido por Royal Communications, y se habría tomado después de una conversación con el rey Carlos III y otros miembros de la familia real.

El anuncio generó revuelo en Reino Unido, debido a que se relaciona con las acusaciones que vinculan al príncipe con el estadounidense Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales.

Según el comunicado, el príncipe Andrés afirmó que su permanencia y exposición pública representan una distracción para el trabajo de la familia real y del monarca.

El príncipe Andrés dio un paso más y dejó de usar su título de duque de York tras polémica por su vínculo con Jeffrey Epstein. (Royal Communications/Royal Communications)

El hijo de la reina Isabel II indicó que, aunque sostiene su inocencia y rechaza las acusaciones en su contra, decidió dar un paso más allá de su retiro de la vida pública, el cual había iniciado cinco años atrás.

Como parte de la medida, informó que dejará de utilizar su título nobiliario y no volverá a recibir honores oficiales. La decisión recibió el respaldo del rey.

“Con el acuerdo de su majestad, sentimos que ahora debo ir un paso más allá. Por lo tanto, ya no usaré mi título ni los honores que se me han conferido. Como he dicho anteriormente, niego enérgicamente las acusaciones en mi contra”, indica el comunicado oficial.

El príncipe subrayó que continuará defendiendo su postura ante los señalamientos y recordó que ya había negado esas versiones en el pasado.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.