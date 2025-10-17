El Mundo

Príncipe Andrew renunció a su título y honores reales: la decisión que sacude al Reino Unido

La presión de los escándalos llevó al príncipe Andrew a tomar una drástica medida que cambia su lugar dentro de la familia real

Por AFP
El príncipe Andrés abandonó su título y honores en medio de señalamientos por su relación con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.
El príncipe Andrés abandonó su título y honores en medio de señalamientos por su relación con el delincuente sexual Jeffrey Epstein. (DANIEL LEAL/AFP)







AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

