Viva

Ex príncipe Andrew se exiliaría en un destino donde vive otro exmonarca europeo cuestionado

La situación del hermano del rey Carlos III abre un nuevo capítulo fuera del Reino Unido, marcado por decisiones internas, silencios oficiales y un entorno alejado de los reflectores

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Andrew se alista para salir del Reino Unido en febrero, luego de perder títulos y residencia oficial, según un biógrafo cercano. (JOHN THYS/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCpríncipe Andrewfamilia real británica
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.