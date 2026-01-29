Ex príncipe Andrew se exiliaría en un destino donde vive otro exmonarca europeo cuestionado

Andrew se alista para salir del Reino Unido en febrero, luego de perder títulos y residencia oficial, según un biógrafo cercano.

El ex príncipe Andrew, hermano del rey Carlos III, se prepararía para salir del Reino Unido y establecerse en Baréin, un país de Oriente Medio que ya alberga a otro miembro apartado de la realeza europea. Así lo señalaron fuentes cercanas a la familia real británica al sitio Page Six.

El lugar elegido también es el sitio donde reside Juan Carlos, exrey de España. El monarca emérito, de 87 años, fue coronado en 1975 y abdicó en 2014 a favor de su hijo Felipe VI. Durante los últimos años de su reinado enfrentó señalamientos por corrupción y acoso, lo que derivó en su salida del escenario público.

Andrew Mountbatten-Windsor perdió sus títulos de príncipe y duque. También debió abandonar su residencia oficial, Royal Lodge. Estas decisiones se relacionaron con su vínculo con la red criminal del empresario Jeffrey Epstein (1953-2019).

La información provino de Andrew Lownie, biógrafo del expríncipe y autor del libro Entitled: The Rise and Fall of House of York. La obra analiza el ascenso y la caída de la Casa de York. El autor indicó que este destino representaría una opción viable debido a la lejanía del escrutinio mediático y a su entorno discreto.

De acuerdo con Lownie, Andrew saldría del Reino Unido en las primeras semanas de febrero. Su permanencia actual se explicaría por la temporada de caza, la cual concluye el 1.º de febrero.

La retirada de los títulos y la orden de dejar Royal Lodge surgieron tras la publicación del libro de memorias de Virginia Giuffre (1983-2025). Ella fue una de las víctimas de la red de Epstein. La obra llevó por título Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice.

Andrew negó de forma reiterada cualquier participación en actividades criminales. Sin embargo, en 2022 pagó una indemnización cuyo monto no se divulgó a Giuffre. Ella afirmó que sufrió abusos cuando era menor de edad, luego de ser traficada por Epstein.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.