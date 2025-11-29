Viva

Ex príncipe Andrés exigió beneficios clave al rey Carlos III antes de ceder títulos y dejar el castillo

Andrés negoció con Carlos III antes de renunciar a sus títulos y dejar el castillo. Exigió beneficios clave y protección para sus hijas, Beatriz y Eugenia

Por O Globo / Brasil / GDA
Andrew perdió sus títulos, pero Carlos III lo mantendrá con casa, mesada y lujos, tras escándalo relacionado con el empresario Jeffrey Epstein.
El ex príncipe Andrés dejó sus títulos y residencia real tras pactar condiciones económicas y garantías para sus hijas Beatriz y Eugenia. (Canva)







