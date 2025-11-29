Ex príncipe Andrés exigió beneficios clave al rey Carlos III antes de ceder títulos y dejar el castillo

El ex príncipe Andrés dejó sus títulos y residencia real tras pactar condiciones económicas y garantías para sus hijas Beatriz y Eugenia.

El ex príncipe Andrés, hermano menor del rey Carlos III, impuso condiciones determinantes antes de renunciar a sus títulos reales y abandonar el Royal Lodge, residencia oficial dentro del Palacio de Windsor.

La revelación, publicada por el sitio Reality Tea, indica que Andrés negoció su salida con el actual monarca británico. Aunque el rey le solicitó su retiro en términos formales, la situación se presentó como un ultimátum. El acuerdo solo avanzó cuando el antiguo duque obtuvo garantías personales, según fuentes internas y el biógrafo real Andrew Lownie.

En octubre, Andrés Mountbatten, de 65 años, perdió oficialmente su título de Duque de York y el tratamiento de Príncipe. Sin embargo, antes de aceptar los cambios, se negó a abandonar el Royal Lodge. Durante más de 20 años vivió ahí bajo un acuerdo que, en su criterio, le permitía quedarse hasta 2078.

Solo cedió cuando se cumplieron tres condiciones clave: una nueva residencia con personal adecuado, la promesa de que podría seguir viviendo en esa casa cuando el príncipe Guillermo ascienda al trono y un pago millonario adicional a su asignación anual, señaló el biógrafo real a RadarOnline.

Además de esas exigencias, hubo otra motivación: la protección de sus hijas, las princesas Beatriz y Eugenia. El rey advirtió que si Andrés mantenía la resistencia, los títulos, posiciones sucesorias y roles públicos de ambas podrían verse afectados. De acuerdo con la fuente consultada, el rey hizo ver que la permanencia de las hijas en la esfera real dependía de la decisión del padre.

El acuerdo final permitió que Beatriz y Eugenia mantuvieran sus títulos de princesas, su lugar en la línea de sucesión al trono y la posibilidad de ejercer funciones oficiales. También se garantizó que Beatriz conservara su papel como consejera de Estado.

Las fuentes destacaron que, aunque el mensaje no se presentó como una amenaza explícita, el trasfondo era claro. La presión incluyó beneficios, advertencias y diplomacia real. Cuando Andrés recibió la seguridad de que la situación de sus hijas quedaba intacta, accedió a retirarse discretamente.

El ex príncipe de Reino Unido anunció el viernes 17 de octubre su renuncia al título de duque de York y a los honores otorgados por la corona británica. La decisión se comunicó mediante un pronunciamiento oficial difundido por Royal Communications, luego de una conversación con el rey Carlos III y otros integrantes de la familia real.

El anuncio generó gran revuelo en Reino Unido, ya que se relaciona con las acusaciones que vinculan al exmiembro real con Jeffrey Epstein, estadounidense condenado por delitos sexuales. En el comunicado, Andrés indicó que su permanencia en funciones públicas representaba una distracción para el trabajo del monarca y del resto de la familia real.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.