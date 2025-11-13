Choque entre el rey Carlos III y el príncipe William por nuevo rol de la princesa Beatrice

Rey Carlos III y su hijo William discrepan por la reaparición pública de Beatrice tras las sanciones impuestas a su padre, Andrew.

Un nuevo conflicto interno golpea a la familia real británica. El rey Carlos III y el príncipe William están enfrentados por el reciente protagonismo público de la princesa Beatrice, hija del ex príncipe Andrew, quien ha estado vinculado al caso delictivo de Jeffrey Epstein (1953-2019).

El portal Radar Online reveló que el heredero al trono mostró un profundo descontento tras la decisión de su padre de otorgar a Beatrice nuevas funciones dentro de la monarquía, pese a las recientes sanciones aplicadas a su padre.

El lunes 10 de noviembre, Beatrice asistió en representación de la familia real a una actividad en el Hospital Westminster, en Londres. Además, el monarca le asignó el patronato del Outward Bound Trust, organización dedicada a apoyar a menores en riesgo social.

Fuentes cercanas a la realeza indicaron que el príncipe William manifestó una oposición enfática a estas decisiones. A su juicio, los movimientos del rey fueron prematuros y riesgosos, sobre todo tras los escándalos que rodearon al ex príncipe Andrew.

Las mismas fuentes indicaron que el monarca considera que su hijo suele tener reacciones demasiado pasionales, especialmente en temas sensibles para la familia.

Por ahora, los asesores oficiales de la familia real británica no han emitido comentarios sobre las tensiones entre padre e hijo ni sobre las afirmaciones del medio estadounidense.

El distanciamiento entre Andrew y la monarquía tomó fuerza nuevamente tras la publicación del libro de memorias de Virginia Giuffre (1983-2025), titulado Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice (A Girl of Nobody, en traducción libre). Ella es una de las víctimas de la red de Epstein.

Tras ese lanzamiento, se reactivaron medidas contra Andrés, como el retiro de títulos reales y la orden para que abandonara Royal Lodge, residencia oficial que aún ocupaba.

Aunque Andrew ha negado cualquier vínculo con los crímenes de Epstein, en 2022 realizó un pago indemnizatorio no revelado a Giuffre, quien aseguró haber sido víctima de abuso por parte del ex príncipe cuando era menor de edad y había sido traficada por Epstein.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.