El rey Carlos III seguirá financiando a su hermano Andrew tras quitarle sus títulos reales

Andrew perdió sus títulos, pero Carlos III lo mantendrá con casa, mesada y lujos, tras escándalo relacionado con el empresario Jeffrey Epstein.

Andrew Mountbatten Windsor perdió todos sus títulos nobiliarios y el derecho a vivir en Royal Lodge, una de las propiedades más lujosas de la familia real británica.

La decisión se relacionó con las acusaciones por su presunto vínculo con la red criminal del empresario Jeffrey Epstein, fallecido en 2019. El caso representó uno de los mayores escándalos de la realeza británica en las últimas décadas.

A pesar de esta pérdida de privilegios, el hermano del monarca continuará recibiendo respaldo financiero completo por parte del rey Carlos III. La decisión incluye una nueva residencia, manutención, ropa lavada y una mesada vitalicia.

El diario británico Daily Mail reveló que Andrew vivirá en Sandringham, la extensa propiedad real ubicada en Norfolk. En ese lugar existen más de 150 inmuebles y también se ubica la residencia de descanso del propio Carlos III.

Según explicó la escritora Tina Brown, especialista en la familia real, el rey quiere evitar exponer aún más a su hermano. Brown indicó que, aunque Andrew llevará una vida reclusa y sin muchos eventos sociales, contará con todas las comodidades que reciben los miembros activos de la familia real.

Brown sostuvo que el monarca consideró que Andrew no sabría cómo lidiar con una vida sin lujos, debido a que creció rodeado de privilegios. También mencionó que, sin apoyo económico, el exmiembro de la realeza tendría como único recurso comercializar información privada de la familia.

La autora afirmó que Andrew siempre fue atendido por personal como choferes, cocineros y mayordomos. Además, agregó que fue educado sin ningún propósito de autosuficiencia económica. Brown señaló que el hermano del rey pasó de ser una figura influyente a una persona rechazada por muchos.

La decisión de retirarle los títulos y la residencia se produjo después del lanzamiento del libro de memorias de Virginia Giuffre, publicado en 2025. Ella fue una de las víctimas de Epstein y relató en detalle los hechos que involucran a Andrew. El libro se titula Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice.

Aunque Andrew negó cualquier relación con los delitos de Epstein, en 2022 aceptó pagar una indemnización confidencial a Giuffre. La mujer lo acusó de haberla agredido cuando era menor de edad, luego de haber sido víctima de trata por parte del empresario.

LEA MÁS: ¿Por qué la reina Isabel II nunca castigó a Andrew por su vínculo con Epstein?

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.