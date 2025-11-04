Viva

El rey Carlos III seguirá financiando a su hermano Andrew tras quitarle sus títulos reales

Carlos III alojará a Andrew en Sandringham y mantendrá su vida de lujos a pesar de haberlo apartado de la realeza por el caso Epstein

Por O Globo / Brasil / GDA
Andrew perdió sus títulos, pero Carlos III lo mantendrá con casa, mesada y lujos, tras escándalo relacionado con el empresario Jeffrey Epstein.
Andrew perdió sus títulos, pero Carlos III lo mantendrá con casa, mesada y lujos, tras escándalo relacionado con el empresario Jeffrey Epstein. (Canva/Canva)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

