Andrew Mountbatten Windsor fuera de la realeza británica: sin título de príncipe se abre la puerta a una investigación judicial

La salida de Andrew Mountbatten Windsor de Royal Lodge marca un punto de inflexión en su vínculo con la red criminal de Jeffrey Epstein

Por O Globo / Brasil / GDA
El hermano del rey Carlos III perdió su título real y fue desalojado, lo que podría abrir paso a una investigación policial internacional. (CHRIS JACKSON/AFP)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

