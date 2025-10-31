Andrew Mountbatten Windsor fuera de la realeza británica: sin título de príncipe se abre la puerta a una investigación judicial

El hermano del rey Carlos III perdió su título real y fue desalojado, lo que podría abrir paso a una investigación policial internacional.

La remoción del título de príncipe a Andrew Mountbatten Windsor abrió la posibilidad de una investigación policial internacional en su contra. Esta decisión formó parte de un anuncio oficial emitido por el Palacio de Buckingham, donde también se informó que el hermano del rey Carlos III abandonó Royal Lodge, su residencia dentro del Palacio de Windsor.

Desde ahora, el tío de los príncipes William y Harry es referido únicamente por su nombre completo. El comunicado remarcó que estas acciones ocurrieron a pesar de que Andrew continúa negando las acusaciones que lo vinculan con la red de abuso sexual del empresario estadounidense Jeffrey Epstein (1953-2019).

Según una publicación reciente del periódico Daily Mirror, la decisión implicaría una ruptura significativa dentro de la familia real británica y facilitaría el accionar de la justicia. El historiador y autor Andrew Lownie, especializado en monarquía, señaló que esta medida representa apenas un primer paso en lo que podría convertirse en un proceso más amplio contra el exmiembro de la realeza.

Lownie consideró que Andrew fue expuesto para proteger a la monarquía, y sostuvo que esta decisión se debió en parte al impacto generado por el libro de Virginia Giuffre, titulado Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice. La publicación apareció hace pocas semanas y relata abusos que, según la autora, ocurrieron cuando era menor de edad tras haber sido traficada por Epstein.

En ese libro, Giuffre ofreció detalles sobre los encuentros con Andrew, lo que incrementó la presión pública sobre la familia real británica. En 2022, Andrew pagó una suma no revelada como indemnización a la denunciante. A pesar de este acuerdo económico, nunca admitió culpabilidad.

La remoción de su título de príncipe y el desalojo de Royal Lodge ocurrieron después de la publicación del libro de Giuffre. Desde ese momento, la situación del exduque comenzó a deteriorarse rápidamente, en medio de especulaciones sobre nuevas acciones legales y revelaciones que podrían surgir en el corto plazo.

La biografía escrita por Lownie, Entitled: The Rise and Fall of the House of York, se publicó en agosto y describe el recorrido personal de Andrew dentro de la familia real. En sus declaraciones al Daily Mirror, el autor reiteró que las revelaciones apenas comienzan y que la presión sobre la monarquía seguirá aumentando conforme avancen los procesos.

