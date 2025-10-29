Miembros de la familia real británica culpan a la difunta reina Isabel II por los escándalos con el príncipe Andrew

La Reina Isabel II habría evitado enfrentar al príncipe Andrew, incluso cuando ya existían señales de alerta sobre su cercanía con el empresario Jeffrey Epstein. Así lo reveló el diario The Times, que publicó testimonios de fuentes cercanas a la realeza británica.

De acuerdo con estas fuentes, algunos familiares reales consideran que la monarca mostró negligencia con respecto a los comportamientos de su hijo. Estas declaraciones salieron a la luz poco después de que Andrew renunciara a sus títulos reales, en medio de nuevas acusaciones relacionadas con la red criminal de Epstein.

Una persona cercana a la familia real aseguró que la Reina “cedía ante Andrew” y evitaba cualquier tipo de confrontación. Otra fuente señaló que la soberana “tenía a Andrew como su punto débil” y que su actitud frente al tema dejó una situación complicada para el actual monarca, Carlos III.

También se mencionó que Isabel II habría evitado involucrarse en conflictos familiares y que su actitud fue comparada con la de “un avestruz con la cabeza en la arena”, según publicó The Times.

La renuncia reciente del príncipe Andrew a sus títulos llegó tras la publicación del libro Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice, escrito por Virginia Giuffre. En esta obra, la autora relató episodios de abuso que habría sufrido de parte del príncipe cuando era menor de edad.

Giuffre fue una de las víctimas del entramado criminal de Epstein. Aunque Andrew negó siempre las acusaciones, en 2022 pagó una indemnización de monto confidencial para resolver una demanda civil en su contra.

Después del lanzamiento del libro, Andrew renunció al título de Duque de York, entre otros. La decisión se dio en medio de un clima de fuerte presión pública.

Una fuente cercana a Carlos III afirmó que el Rey analiza con cuidado la percepción social del caso y que considera que se han activado todos los mecanismos posibles para manejar la situación. No se descarta que se tomen nuevas decisiones si la opinión pública continúa mostrando inconformidad.

