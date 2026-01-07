Casa Blanca dice que Trump debate activamente la compra de Groenlandia

Autoridades de Dinamarca rechazan cualquier intento de compra del territorio de Groenlandia. (CHARLY TRIBALLEAU MICHAL CIZEK/AFP)

Washington, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está considerando hacer una oferta para comprar Groenlandia, informó la Casa Blanca el miércoles, a pesar de que la población de la isla y el país que la controla, Dinamarca, han dejado claro que no están interesadas.

Trump se ha negado de manera repetida a descartar el uso de la fuerza para apoderarse de la estratégica isla ártica, lo que ha provocado conmoción e indignación en Dinamarca y otros aliados europeos de larga data de Estados Unidos.

Tras una solicitud de Copenhague, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo que pronto mantendría conversaciones con representantes daneses.

“Me reuniré con ellos la próxima semana”, dijo Rubio a los periodistas.

El gobierno de Groenlandia también estará presente.

“Nada sobre Groenlandia sin Groenlandia. Obviamente vamos a participar. Hemos pedido una reunión”, dijo la ministra Vivian Motzfeldt a la TV pública, después de la confirmación del encuentro entre Rubio y funcionarios daneses.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que Trump debate “activamente” con su equipo la compra de Groenlandia.

Leavitt reiteró que Trump creía que estaba en el interés de Estados Unidos adquirir la poco poblada Groenlandia, cuya superficie es aproximadamente la del mayor estado estadounidense, Alaska.

“Considera que es lo mejor para Estados Unidos para disuadir la agresión rusa y china en la región ártica. Y por eso su equipo está hablando actualmente de cómo sería una posible compra”, dijo Leavitt.

Ni Leavitt ni Rubio descartaron el uso de la fuerza. Pero Leavitt dijo que “la primera opción del presidente siempre ha sido la diplomática”.

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Mike Johnson, dijo que no ha oído hablar de un envío de tropas a Groenlandia.

“No creo que haya nadie hablando de usar la fuerza militar en Groenlandia. Se están buscando canales diplomáticos”, afirmó.

Johnson, reconoció sin embargo que no fue informado anticipadamente del ataque del 3 de enero en Venezuela en el que fuerzas estadounidenses capturaron al ahora depuesto presidente Nicolás Maduro.

El éxito de esa operación parece haber envalentonado a Trump, que desde entonces amenazó con intervenciones estadounidenses en Groenlandia, Cuba, Irán, México y Colombia.

“Enfocados en las verdaderas amenazas”

El senador republicano Thom Tillis criticó las amenazas de Trump en una declaración conjunta con la demócrata Jeanne Shaheen, la principal figura de su partido en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

“Cuando Dinamarca y Groenlandia dejan claro que Groenlandia no está en venta, Estados Unidos debe cumplir sus obligaciones de tratado y respetar la soberanía y la integridad territorial del Reino de Dinamarca”, dijeron en ese texto.

“Debemos mantenernos enfocados en las verdaderas amenazas que tenemos delante y trabajar con nuestros aliados, no en contra de ellos, para fortalecer nuestra seguridad compartida”, agregaron.

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, ha insistido repetidamente en que la isla no está en venta y que solo sus 57.000 habitantes deben decidir su futuro.

Dinamarca mantiene la soberanía sobre Groenlandia, que tiene estatus semiautónomo.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, advirtió el lunes que “si Estados Unidos eligiera atacar militarmente a otro país de la OTAN, entonces todo se pararía”, incluyendo “la OTAN y la seguridad que se puso en marcha desde el final de la Segunda Guerra Mundial”.

Dinamarca es miembro fundador de la OTAN y ha sido una aliada firme de Estados Unidos. Participó del controvertido envío de tropas para apoyar la invasión estadounidense de Irak en 2003.

Trump, en marcado contraste con los presidentes estadounidenses anteriores, ha criticado a la OTAN, a la que ve no como un instrumento del poder de Estados Unidos, sino como países más pequeños que se aprovechan de la seguridad estadounidense.

“Siempre estaremos ahí para la OTAN, aunque ellos no estén ahí para nosotros”, escribió Trump este miércoles en su red Truth Social.