El Mundo

Casa Blanca dice que Trump debate activamente la compra de Groenlandia

El gobierno estadounidense afirmó que Donald Trump considera adquirir Groenlandia por motivos de seguridad en el Ártico, sin descartar la fuerza.

EscucharEscuchar
Por AFP







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Donald TrumpGroenlandiaEstados UnidosCompra
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.