Dinamarca insta a Estados Unidos a respetar soberanía sobre Groenlandia

La mayoría de los 57.000 habitantes de Groenlandia quieren independizarse de Dinamarca, pero no desean formar parte de Estados Unidos, según una encuesta realizada en enero.

Copenhague, Dinamarca. Dinamarca convocará al embajador de Estados Unidos e instó a Washington a respetar su soberanía después de que Donald Trump nombrara un emisario especial para Groenlandia, un territorio autónomo danés que el mandatario republicano quiere anexionar.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump afirma que “necesita” a esa isla estratégicamente situada y rica en recursos naturales para garantizar la seguridad de Estados Unidos, e incluso se ha negado a descartar el uso de la fuerza para hacerse con ella.

El presidente estadounidense anunció el domingo en la noche que designó al gobernador de Luisiana, el republicano Jeff Landry, como emisario especial de Estados Unidos para Groenlandia.

El ministro de Relaciones Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen, se mostró el lunes “profundamente indignado” por el nombramiento. Dinamarca es parte de la UE y de la OTAN.

En su red Truth Social, Trump defendió esa designación y dijo: “Jeff comprende lo esencial que es Groenlandia para nuestra seguridad nacional y promoverá con firmeza los intereses de nuestro país en favor de la seguridad y la supervivencia de nuestros aliados y, de hecho, del mundo”.

Landry agradeció a Trump en la red social X por el “honor” y se declaró “voluntario para hacer que Groenlandia forme parte de Estados Unidos”. También precisó que el nuevo cargo no afectaba “en modo alguno” sus funciones como gobernador.

El ministro de Relaciones Exteriores danés declaró a la cadena de televisión TV2 que el nombramiento y las declaraciones eran “totalmente inaceptables”, y afirmó que su ministerio convocaría al embajador estadounidense en los próximos días “para obtener una explicación”.

“Mientras tengamos un reino en Dinamarca que comprenda Dinamarca, las Islas Feroe y Groenlandia, no podemos aceptar que haya quienes socaven nuestra soberanía”, alertó.

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, y la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, emitieron una declaración conjunta en la que recordaron que “las fronteras nacionales y la soberanía de los Estados se basan en el derecho internacional”.

“No se puede anexionar otro país. Ni siquiera con el argumento de la seguridad internacional”, afirmaron. “Esperamos que se respete nuestra integridad territorial conjunta”, añadieron.

Localización estratégica

En una publicación de Facebook, Nielsen también dijo que el nombramiento no cambiaba “nada para nosotros aquí en casa”.

“Nosotros mismos determinaremos nuestro futuro. Groenlandia es nuestro país”, escribió. “Groenlandia pertenece a los groenlandeses, y se debe respetar la integridad territorial”, subrayó.

La Unión Europea expresó su firme apoyo a Dinamarca.

“La integridad territorial y la soberanía son principios fundamentales del derecho internacional”, afirmaron en X la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.

La mayoría de los 57.000 habitantes de Groenlandia quieren independizarse de Dinamarca, pero no desean formar parte de Estados Unidos, según una encuesta realizada en enero.

Los dirigentes tanto de Dinamarca como de Groenlandia han insistido repetidamente en que la isla ártica no está en venta y que ella misma decidirá su futuro.

“El nombramiento confirma el continuo interés de Estados Unidos en Groenlandia”, dijo el lunes el ministro de Relaciones Exteriores danés en un comunicado enviado a AFP.

“Insistimos en que todos, incluidos Estados Unidos, deben mostrar respeto por la integridad territorial del Reino de Dinamarca”, añadió.

Groenlandia se encuentra estratégicamente situada entre Norteamérica y Europa, en un momento en que Estados Unidos, China y Rusia muestran un interés creciente por el Ártico, donde se han abierto rutas marítimas debido al cambio climático y abundan las tierras raras.

La ubicación de Groenlandia también la sitúa en la ruta más corta si hubiese lanzamientos de misiles entre Rusia y Estados Unidos.

En agosto, Dinamarca ya había convocado al encargado de negocios de Estados Unidos tras las denuncias de intento de injerencia en Groenlandia.

Al menos tres altos funcionarios estadounidenses cercanos a Trump fueron vistos en Nuuk, la capital de Groenlandia, tratando de identificar a personas a favor y en contra de un acercamiento con Estados Unidos, reveló la televisión danesa.

Estados Unidos abrió un consulado en Groenlandia en junio de 2020.