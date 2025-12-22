El Mundo

Dinamarca insta a Estados Unidos a respetar soberanía sobre Groenlandia

Groenlandia es un territorio autónomo danés que Donald Trump quiere anexionar

Por AFP
Trump y Groenlandia
La mayoría de los 57.000 habitantes de Groenlandia quieren independizarse de Dinamarca, pero no desean formar parte de Estados Unidos, según una encuesta realizada en enero. (arc)







Donald TrumpGroenlandiaEstados UnidosDinamarca
