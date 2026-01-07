El Mundo

Trump duda que ‘la OTAN esté ahí’ si Estados Unidos la necesita

Donald Trump habla tras anunciar planes para anexionar Groenlandia, donde Dinamarca permite bases de EE.UU.

EscucharEscuchar
Por AFP y Carlota Zamora González
Donald Trump observó en tiempo real el operativo militar en Venezuela que concluyó con la captura de Nicolás Maduro, según imágenes divulgadas por la Casa Blanca este sábado.
Donald Trump anunció que no descarta la fuerza militar para anexionar Groenlandia. (@WhiteHouse/X)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Donald TrumpOTANEstados Unidos
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

Carlota Zamora González

Carlota Zamora González

Ha colaborado en el área de Producción Audiovisual. Graduada en Inglés y Escritura Creativa en University of Exeter del Reino Unido.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.