Trump y su equipo valoran cómo adquirir Groenlandia y no descartan acción militar

Las conversaciones sobre las formas de adquirir Groenlandia están activas en el Despacho Oval.

Washington, Estados Unidos. Groenlandia y Dinamarca pidieron el martes conversaciones rápidas con Estados Unidos tras que su presidente, Donald Trump, baraja varias vías para anexionar Groenlandia, y recurrir al ejército es “siempre una opción”, informó la Casa Blanca el martes.

El mandatario “ha dejado claro que adquirir Groenlandia es una prioridad para la seguridad nacional de Estados Unidos y que es vital para disuadir a nuestros adversarios en la región ártica”, declaró la secretaria de prensa Karoline Leavitt en un comunicado sobre el territorio semiautónomo perteneciente a la corona de Dinamarca.

“El presidente y su equipo están debatiendo varias opciones para alcanzar ese importante objetivo para la política exterior y, por supuesto, recurrir al ejército estadounidense es siempre una opción a disposición del comandante en jefe”, añadió.

Groenlandia ha dicho reiteradamente que no quiere formar parte de Estados Unidos. El jefe de la diplomacia danesa afirmó que una reunión con Marco Rubio debería servir para “disipar algunos malentendidos”.

“Hicimos la petición ayer”, dijo el canciller danés, Lars Løkke Rasmussen, a la salida de una reunión con la comisión parlamentaria de Relaciones exteriores.

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, sin embargo, volvió a insistir en que Groenlandia no está en venta y que solo los groenlandeses deben decidir su futuro.

Varios líderes europeos, con la primera ministra danesa a la cabeza, han rechazado también las amenazas de Trump ante Dinamarca, que es miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Polonia y España se unieron anteriormente a Dinamarca para afirmar que defenderían los “principios universales” de “soberanía, integridad territorial e inviolabilidad de las fronteras”.

“Este apoyo es importante cuando se están cuestionando principios internacionales fundamentales”, escribió Nielsen en las redes sociales. “Por este apoyo, deseo expresar mi más profundo agradecimiento”, añadió.

Un alto funcionario estadounidense dijo que las conversaciones sobre las formas de adquirir Groenlandia están activas en el Despacho Oval y que los asesores están evaluando diversas alternativas.

Washington ya cuenta con una base militar en Groenlandia, donde viven unas 57.000 personas.

Trump indicó el domingo que la decisión sobre Groenlandia podría tomarse “en unos dos meses”, una vez que la situación en Venezuela, donde las fuerzas estadounidenses capturaron al presidente depuesto Nicolás Maduro, sea menos apremiante.

Según el funcionario, las firmes declaraciones de apoyo a Groenlandia por parte de líderes de la OTAN no han disuadido a Trump.