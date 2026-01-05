El Mundo

Groenlandia en la mira de Trump: por qué Estados Unidos reabre un frente estratégico en el Ártico

Las advertencias de Donald Trump sobre Groenlandia activaron alertas en Europa por su valor estratégico en el Ártico, sus recursos naturales y el impacto que el movimiento tendría en la OTAN y el equilibrio geopolítico

Por AFP
US President Donald Trump departs Palm Beach en route to the White House. January 4, 2026.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió el domingo en la anexión de Groenlandia, pese a los llamados de las autoridades de la isla y de Copenhague para que Washington respete su integridad territorial.(Foto: Jim WATSON / AFP) (JIM WATSON/AFP)







