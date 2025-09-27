El Mundo

Canciller ruso acusa a Alemania de revivir su pasado nazi por plan de gasto militar

Berlín anunció un programa militar millonario y Moscú respondió con fuertes críticas

Por AFP
El ministro ruso Serguéi Lavrov acusó a Alemania de mostrar “signos de nazismo” tras el anuncio de un plan de defensa de 35.000 millones de euros. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko, Pool)







RusiaAlemaniaSerguéi LavrovFriedrich MerzGasto militar
