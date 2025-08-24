Ucrania lanza ataque con drones contra Rusia en el Día de la Independencia

En su aniversario de independencia, Ucrania atacó con drones a Rusia, provocó incendios y reforzó sus defensas con apoyo internacional.

Kiev, Ucrania. Ucrania ejecutó una ofensiva con drones contra territorio ruso este domingo 24 de agosto, en el marco del 34.º aniversario de su independencia, en momentos en que las vías diplomáticas para una solución al conflicto muestran un visible estancamiento.

En Kiev, el presidente Volodimir Zelenski encabezó la ceremonia conmemorativa, acompañado por el emisario estadounidense Keith Kellog y el primer ministro canadiense Mark Carney. Durante el acto, Zelenski entregó a Kellog la Orden del Mérito ucraniana y destacó la necesidad de una salida pacífica al conflicto.

Sin embargo, los intentos de diálogo enfrentaron nuevos obstáculos luego de que el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, rechazara una reunión inmediata entre Vladimir Putin y Zelenski. Según Lavrov, Ucrania insiste en condiciones previas y Occidente intenta frenar las negociaciones.

Drones sobre infraestructura crítica rusa

Ucrania lanzó ataques con drones en varios puntos de Rusia, incluyendo un artefacto que explotó sobre la planta nuclear de Kursk, lo que provocó un incendio en las instalaciones. Las autoridades rusas aseguraron que no hubo víctimas ni cambios en los niveles de radiación, y lograron controlar el fuego.

Desde el inicio de la invasión en febrero de 2022, el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) ha advertido sobre los riesgos de operaciones militares cerca de plantas nucleares.

Además, se interceptaron 10 drones en el puerto de Ust-Luga, en la costa del mar Báltico, donde se reportó un incendio en una terminal petrolera de la empresa Novatec. Fuentes de seguridad ucranianas aseguraron que el ataque impactó el complejo del mayor productor de gas licuado de Rusia.

Contraofensiva con drones y ataque ruso

El ejército ucraniano, con menores recursos armamentísticos, ha utilizado drones como parte central de su respuesta militar, con énfasis en afectar la infraestructura petrolera rusa, principal fuente de financiamiento para Moscú.

Durante la madrugada del domingo, Rusia lanzó 72 drones Shahed de origen iraní y un misil balístico. Según la fuerza aérea ucraniana, 48 drones fueron derribados. Uno de los drones rusos mató a una mujer de 47 años en la región de Dnipropetrovsk.

Ayuda internacional y nuevos sistemas antimisiles

Noruega anunció un aporte de 7.000 millones de coronas (unos $690 millones) para entregar dos sistemas antimisiles Patriot en colaboración con Alemania, destinados a reforzar la defensa aérea de Ucrania.

Zelenski subrayó la importancia de esta ayuda, en vista de los constantes bombardeos rusos sobre ciudades ucranianas desde el inicio del conflicto.

Un aniversario marcado por la guerra

La conmemoración de la independencia tuvo un tono sombrío para muchos ciudadanos. Un médico de combate ucraniano en el frente oriental expresó que este día representa “sudor y sangre” más que celebración.

Zelenski agradeció los mensajes enviados por líderes como Donald Trump, Xi Jinping, Carlos III y el papa León.

Actualmente, Rusia controla cerca de una quinta parte del territorio ucraniano, incluida la península de Crimea, anexada en 2014. Putin continúa rechazando la posibilidad de un alto el fuego inmediato e incondicional, exigido por Ucrania y sus aliados europeos.

