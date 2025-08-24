El Mundo

Ucrania lanza ataque con drones contra Rusia en el Día de la Independencia

El ataque ucraniano con drones coincidió con una planta nuclear dañada, incendios en puertos rusos y nuevas tensiones diplomáticas

EscucharEscuchar
Por AFP
Montaje con los presidentes Volodímir Zelenski y Vladímir Putin frente a frente, con las banderas de Ucrania y Rusia de fondo, simbolizando la guerra entre ambos países.
En su aniversario de independencia, Ucrania atacó con drones a Rusia, provocó incendios y reforzó sus defensas con apoyo internacional. (Archivo/Archivo de La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGUcraniaRusiaVolodimir ZelenskiVladimir Putin
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.