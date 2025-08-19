El Mundo

Anatomía de una foto: lo que el community manager de la Casa Blanca logró con Trump, Zelenski, Macron y otros líderes

Un investigador del Cicom de la UCR explicó a ‘La Nación’ el significado de la imagen divulgada por la Casa Blanca, donde Trump y líderes europeos aparecen en plena negociación de paz entre Rusia y Ucrania

Por Arianna Villalobos Solís

Con alusiones a Ronald Reagan y Benjamin Franklin, además de un mensaje que proclama “la paz a través de la fuerza”, una imagen del presidente Donald Trump, acompañado por líderes europeos y por el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, se convierte en objeto de interpretación en el marco de las negociaciones para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.








