El Mundo

Trump advierte más sanciones contra Rusia tras la mayor ofensiva aérea sobre Ucrania desde el inicio de la guerra

Un ataque ruso dejó al menos seis muertos y provocó un incendio en la sede del gobierno en Kiev, en Ucrania. Donald Trump advirtió sobre más sanciones contra Rusia.

EscucharEscuchar
Por AFP
Humo y daños en varios edificios de Kiev tras la ofensiva aérea rusa que sacudió la capital ucraniana y dejó al menos seis fallecidos.
Humo y daños en varios edificios de Kiev tras la ofensiva aérea rusa que sacudió la capital ucraniana y dejó al menos seis fallecidos. (HANDOUT/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TrumpRusiaUcraniaGuerra
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.