El Mundo

Autoridad aérea de Estados Unidos advierte de ‘actividad militar’ en el espacio aéreo de México y América Central

El regulador estadounidense de aviación alertó este viernes de “actividad militar” en el espacio aéreo de la región.

EscucharEscuchar
Por AFP

Nueva York, Estados Unidos. El regulador estadounidense de aviación alertó este viernes de “actividad militar” en el espacio aéreo de ciertas regiones, especialmente cerca de México y de varios países de América Central y del Sur, e instó a extremar la precaución.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Ejército de Estados UnidosEstados UnidosCentroaméricaMéxico
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.